Das Lager der US-Börsengrößen ist gespalten, wenn es um die Frage der US-Notenbankpolitik geht. Viele, schnelle Zinssenkungen in den USA? Oder wird die Fed doch eher abwarten? Steve Eisman "The Big Short" hatte zuletzt gesagt, er rechne mit einer zurückhaltenden Zinspolitik. Ganz anders sieht das Bill Ackman.Ackman sagte in einem Interview mit CNBC, die US-Notenbank dürfte im laufenden Jahr früh mit Zinssenkungen beginnen und diese dann auch oft durchführen. Im Moment seien die realen Kosten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...