Florian Mann, Mitgründer der Finlium GmbH, spricht im wO-TV-Interview über die geringe Aktienbeteiligung in Deutschland. Er hebt hervor, dass 80 Prozent der Deutschen sich nicht am Aktienmarkt beteiligen, hauptsächlich wegen der Angst vor Risiken. Mann betont die Notwendigkeit, finanzielle Bildung zu verbessern und einfache, risikoarme Anlagemethoden anzubieten, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Er plädiert für transparentere Gebührenstrukturen, bei denen Anbieter nur profitieren, wenn es auch den Anlegern finanziell gut geht. Diese Ansätze könnten helfen, die weitverbreitete Aktienscheu in Deutschland zu überwinden und eine Kultur der Aktienanlage zu etablieren. Das und mehr im Interview!