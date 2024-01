DJ Danone verhandelt über Schließung von Werk bei Barcelona

Von Andrea Figueras

PARIS (Dow Jones)--Der französische Molkereikonzern Danone will sein Werk in der Nähe von Barcelona schließen und hat einen Dialogprozess mit den Arbeitnehmervertretern in Parets del Valles eingeleitet. Betroffen seien 157 Beschäftigte, teilte der Hersteller von Joghurt, Mineralwasser und Babynahrung mit. Einen Termin für eine mögliche Schließung gebe es aber noch nicht, da der Dialogprozess gerade erst begonnen habe, sagte ein Sprecher am Freitag.

Der Konzern will die Wettbewerbsfähigkeit seiner Marken stärken und die industrielle Effizienz steigern.

