Es läuft aktuell nicht wirklich rund bei der Citigroup: So berichtete Vorstandschefin Jane Fraser heute von einem "enttäuschenden" vierten Quartal 2023, in dem ein satter Verlust in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar verbucht wurde. Daher will die US-Großbank nun mittelfristig bis zu 20 000 Arbeitsplätze streichen. Für 2024 stellte sie einen Wendepunkt in Aussicht, da die Bank mit der bereits geplanten Straffung ihrer Strukturen und der Trennung von Geschäftsteilen vorankomme. Am Finanzmarkt wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...