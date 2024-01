The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.01.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2024

.

ISIN Name

IE00BD5KGK77 INVESCOMI GS EFI EM A

IE00BFG1RG61 INVESCOMI GS EQ F WORLD A

IE00BMW3NY56 INVESCOMI GS EQ F EUROPE

IE00B3LK4Z20 INVESCOMI MSCI EUROP VAL

IE00B60SWZ49 INVESCOMI STOXXEURO S200

CA9484452003 WEB3 VEN.INC. (SUB.VTG.)

IE00B60SX063 INVESCOMI STOXXEURO M200

Biotech Boom 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken