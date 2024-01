Stillstand bei Bonk, Dogecoin und Shiba Inu, während Meme Kombat um 884 % steigen könnte

Der Bitcoin-Kurs steht seit der Genehmigung der ETFs in den USA mehr oder weniger still und kämpft mit der 46.000 Dollar Marke. Das führt dazu, dass auch die meisten Altcoins nur minimal schwanken und versuchen, die Gewinne der letzten Wochen zu halten. Das gelingt manchen mehr, manchen weniger. Die Meme Coins BONK, Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) haben dabei mit leichten Verlusten zu kämpfen. Das bedeutet aber nicht, dass es Probleme am Meme Coin-Markt gibt. Ganz im Gegenteil. Alternativen, die ihre besten Tage noch vor sich haben dürften, stehen bereits in den Startlöchern, wobei sich derzeit vor allem Meme Kombat positioniert, um schon bald eine Kursexplosion hinzulegen, die bis zu 884 % betragen könnte.

Top Meme Coins stehen still

Gerade einmal um 0,9 % ist der Dogecoin-Kurs in den letzten 24 Stunden gefallen. Auf Wochensicht hat sich zwar etwas mehr Bewegung am Chart ergeben, mit einem Plus von 3,8 % in den letzten 7 Tagen notiert DOGE aber wieder im Bereich um 0,085 Dollar. Ein Wert, den es auch während des gesamten letzten Jahres immer wieder zu sehen gab.

(DOGE Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Shiba Inu (SHIB) konnte in der vergangenen Woche immerhin um 6 % zulegen. Dennoch ist es auch hier ein Auf und Ab, welches auf lange Sicht keine nennenswerten Gewinne bringt. Vom Hoch im letzten Jahr, das in der Euphorie um den Shibarium-Launch gebildet wurde, ist der SHIB-Kurs mit aktuell 0,00001025 Dollar immer noch weit entfernt.

(SHIB Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap.com)

Solange SHIB nicht über die 0,000016 Dollar Marke hinauskommt, wird der Kurs wohl auch weiterhin seitwärts verlaufen. Eine baldige Änderung ist hier trotz Shibarium und zahlreicher Entwicklungen im Ökosystem nicht absehbar.

Mehr Bewegung bei BONK

Bei den Meme Coins, die die Milliarden Dollar Marke nicht schon im Jahr 2021 erreicht haben, herrscht dagegen noch deutlich mehr Bewegung. PEPE und BONK können an einem Tag gut und gerne im zweistelligen Prozentbereich schwanken, ohne dass es nennenswerte Änderungen bei den Coins gibt. Hier wird noch deutlich mehr spekuliert als bei SHIB und DOGE. Zwar hat BONK in den letzten 24 Stunden mehr als 10 % verloren, auf Wochensicht liegen Trader hier aber immer noch mit über 35 % im Plus.

(BONK Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

BONK hat also durchaus gezeigt, dass er die Milliarden Dollar Marke immer wieder mal ankratzen und sogar übersteigen kann. Für ein neues Allzeithoch dürfte es dennoch nicht mehr reichen. Die Mehrheit der Trader ist längst auf der Suche nach dem nächsten Meme Coin der um hunderte oder gar tausende Prozent steigen kann. Mit Meme Kombat ($MK) könnt die Suche auch schon bald ein Ende haben.

Meme Kombat steuert auf 7 Millionen Dollar zu

Meme Coins kommen und gehen. Täglich werden hunderte neue Token auf den Markt gebracht und die meisten von ihnen verschwinden genauso schnell wieder, wie sie gekommen sind. Nur die wenigstens steigen auf über eine Million Dollar und wenn dieser Schritt gelingt, scheint plötzlich alles möglich zu sein. Von hier aus können Meme Coins schnell nochmal um das 100-fache steigen, wenn es gelingt, den Hype aufrecht zu erhalten. Meme Kombat ($MK) steuert bereits im Vorverkauf auf die 7 Millionen Dollar Marke zu und kommt auf den Markt, sobald 10 Millionen Dollar erreicht sind, was nicht mehr lange dauern dürfte.

($MK Vorverkauf - Quelle: Meme Kombat)

Hier entsteht eine Battle-Arena, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins gegeneinander antreten können. KI erweckt die Charaktere von PEPE, BONK und vielen weiteren zum Leben, während die Community ihren Favoriten in der Arena unterstützen kann. Ein Konzept, bei dem der Hype fast schon vorprogrammiert ist, da hier die Anhänger der erfolgreichsten Coins zusammenkommen können.

Die $MK-Token sind mit einer Staking-Funktion ausgestattet und bringen Investoren, die ihre Token in den Staking Pool einzahlen, eine hohe Rendite, wobei die APY (jährliche Rendite) derzeit noch im dreistelligen Bereich liegt. Dieser Wert kann zwar noch sinken, da die APY mit der Größe des Staking Pools zusammenhängt, es wird jedoch erwartet, dass sich die Rendite auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendelt.

(Staking-Übersicht - Quelle: Meme Kombat)

Die hohen Staking Rewards haben dazu geführt, dass bereits 78 % der Token, die bisher verkauft wurden, in den Staking Pool eingezahlt wurden. Diese können nach dem Handelsstart für mindestens 7 Tage nicht verkauft werden, wodurch potenziellem Verkaufsdruck nach den ersten Kurssteigerungen entgegengewirkt werden kann. Da die erste Battle-Saison unmittelbar nach dem Presale startet, kann beim Listing an den Kryptobörsen auch die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen, wodurch es schnell zu einer Kursexplosion kommen kann.

