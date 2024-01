Stell dir mal vor, du bist irgendwo unterwegs, vielleicht in einem Restaurant, Hotel oder sogar am Flughafen, und gehst dort auf die Toilette. Schau doch mal, was auf dem Spülkasten steht. Oft wirst du da "Geberit" lesen. Und wer weiß, vielleicht hast du sogar in deinem eigenen Bad eine Geberit-Spülung. Das ist kein Zufall. Geberit (WKN: A0MQWG), ein Schweizer Unternehmen, ist nämlich ein richtig großer Player im Sanitärbereich und fast überall auf der Welt zu finden. Das Geschäftsmodell von Geberit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...