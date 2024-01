Die kürzliche Zulassung des Bitcoin-Spot-ETF durch die US-Wertpapieraufsicht SEC begeistert die wallstreetONLINE User, aber auch ein Pharmawert mit spektakulärer Performance beschäftigt die Community.

Die Kryptowährung Bitcoin beschäftigt die wallstreetONLINE Community in dieser Woche aus ganz besonderem Anlass: Die US-Börsenaufsicht "SEC" hat nach vielen gescheiterten Anläufen am 10. Januar insgesamt elf Bitcoin-Spot-ETF zum Handel zugelassen. Die Mehrheit der wO-User sind begeistert, aber nicht wenige sind skeptisch. Hier einige Stimmen aus dem Bitcoin-Forum zur BTC ETF-Zulassung.

Magictrader hat eine persönliche Meinung:

Höre es gerade aus dem Bekanntenkreis und es passt amüsanterweise gut zur Situation. Ein Freund nimmt heute seine Gewinne mit, ein Kollege hingegen steigt neu in einen ETF ein und investiert zufällig eine ähnlich hohe Summe.

In 1 Jahr werden wir dann sehen, wer die richtige Entscheidung getroffen hat. Am erfolgreichsten waren bisher die Hodler, nicht wild rumzocken, sondern wie bei Gold die Anteile dauerhaft liegen lassen und die Schwankungen ertragen. Keine Handlungsempfehlung.

Ob Ether den Bitcoin langfristig outperformen kann, auch darauf würde ich nicht wetten wollen, dies ist nicht garantiert.

Dass momentan deutlich weniger Bitcoin im Umlauf sind als bisher ist korrekt, theoretisch ist das dem Kursanstieg förderlich, aber diesen Faktor sollte man nicht überbewerten. In Zeiten mit geringer Verfügbarkeit haben wir auch schon schwache Entwicklungen gesehen.

Insgesamt bleibt die Genehmigung der ETFs für mich aber ein Ritterschlag und viele werden die Kaufmöglichkeit dieses Produkts nutzen. Der Bitcoin ist nun sozusagen gesellschaftsfähig, er bleibt aber riskant und sollte nicht unbedingt übergewichtet werden, nur meine persönliche Meinung.

Luxusweib ist amüsiert:

Dass jetzt nix passiert ist lustig aber verständlich. Es wird erst die nächsten Tage richtig hochgehen. Die Deppen die geleveraged voll in gegangen sind hat es beim Fake Tweet ordentlich raus geschüttelt.

Die Fonds müssen BTC halten und es sind nicht arg viele im freien Umlauf, also wird man sich schwer tun beim Einkauf und der Preis geht hoch. Was mir ein wenig Sorgen macht ist, dass die Fondsgebühren schon vor dem Start verbilligt wurden, also ganz sicher ist man sich nicht, dass die ETFs so toll sind - oder man hat begriffen, dass Kleinanleger mit direkt Investment in BTC billiger dazu kommen und das auch so machen werden. Microstrategy wäre da die Ausnahme, ergibt noch ein Hebel auf BTC. Saylor will weiter BTC kaufen und gibt die nimmer her.

Calafati stellt die großen Fragen:

ETFs erfolgreich durchgewunken - doch wie geht es weiter?

Steigt der Bitcoin-Preis?

Was bedeutet all das nun für den Coin?

Langfristig sollte sich eine ETF-Zulassung natürlich positiv auf den Preis auswirken. Analysten glauben, dass die ETFs allein heuer 50 bis 100 Mrd.USD

anziehen könnten, was den Preis von Bitcoin auf 100.000 USD treiben könnte.

Manche Marktteilnehmer fürchten aber, dass es kurzzeitig zu einem Sell-the-News-Event kommen könnte.

(Wenn Kurse im Vorfeld eines positiven Ereignisses steigen, dann aber, wenn dieses tatsächlich eintritt, fallen.)

Eingefleischte Bitcoiner sehen die ETFs sowieso mit gemischten Gefühlen. Einerseits würden sie dabei helfen, dass der Coin im Mainstream ankommt.

Andererseits wird der Bitcoin dabei nur als Anlegervehikel wahrgenommen und nicht als dezentrales Geldsystem.

Temote ist bullish unterwegs:

Es gab viele nicht mit BTC hinterlegte Scheine, die den Kurs abgebildet haben. Diese werden jetzt nach und nach in den ETF umsteigen. Ein grosses Abwärtspotential sehe ich jetzt nicht mehr. Es stehen alle mit Ihrem Geld da, und wollen investieren. Founds und Privatleute. Strong buy

Auch Temote:

Vor allem ist Bitcoin dann nicht mehr so einfach angreifbar durch die Politik. Jetzt werden Pensionsfonds und andere Publikumfonds in die ETF's infestieren. Damit ist die Anlageklasse nicht mehr wegzudenken.

Jet-Stream sieht spektakuläre Einstiegskurse vorher:

Wahrscheinlich haben sie (die ETF-Emmitenten - a.d.R.) diese käufe schon längst getätigt. Die sind nicht dumm. ??

Deswegen wird Bitcoin jetzt fallen. 10 000 hat da jemand bis 2025 vorausgesagt weil der bitcoin jetzt in ketten gelegt wird. ??

Wenn die Aussichten so toll wären hätten wir schon längst die erwartete "god candle". ??

Es scheint eher der beste Zeitpunkt um auszusteigen. ??

Element_115 sieht das anders:

Welcher Vermögensverwalter möchten seinen Kunden schon erklären, dass das ganze Investment leider futsch ist. Und das auch noch weil Uncle Sam es so will.

Ich denke hier lockt eher der Mammon!

und Valdoner auch:

Nun dass die Banken Kryptos zerstören halte höflich gesagt für illusorisch, denn wenn sie könnten dann hätten sie es schon längst gemacht.

Neben Bitcoin hielt in dieser Woche auch ein Pharmawert die Community in Atem. Mit über 400 Beiträgen seit Montag kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es derzeit einen Hype im wallstreetONLINE Forum um die italienische Pharmaaktie von Newron Pharmaceuticals gibt. Der Grund liegt im erfolgversprechenden Präparat "Evenamide", welches die Symptome von Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) verbessern soll und sich derzeit noch in der Testphase befindet. Newron Pharma konnte am 04.01. erneut sehr positive Ergebnisse einer Stude zu "Evenamide" veröffentlichen, woraufhin der Aktienkurs seit Montag dem 08.01. um derzeit über 50% anstieg. Hier einige Stimmen zum aktuellen Hype um Newron Pharma aus dem wO-Forum:

Domrep01 ist sich sicher:

Es wird hier keine Verwässerung mehr geben.

Eve zeigt Wirkungen, die kein anderes Präparat zeigt bis heute und wenn 008a dies bestätigt wird es keine 3 Monate dauern bis Übernahme oder Partner, das geht dann richtig schnell.

Würde mich auch nicht wundern, wenn bereits vor Veröffentlichung ein 1 Angebot eintrudelt.

Fireflash77 ist der Run auf die Aktie nicht ganz geheuer:

Irgendwie hab ich das Gefühl da kommt was weils so gar nicht konsolidiert. Normal ist der Anstieg nicht. Das sieht eher danach aus das da jemand mehr weiß.

MGB1966 hat ein Luxusproblem:

Verdammt, was tun. Einen Teil realisieren?

Geht's noch weiter? Oder kommt noch der Rücksetzer? Diesbezüglich lag ich meistens falsch.

lalopot sieht das gelassener:

Bei einer Übernahme werden wir einfach zu einem Kurs x aufgekauft, ist das richtig ? Dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, wann der richtige Ausstiegspunkt ist. Also bleibe ich bis zur Übernahme!

Fornax ist zufrieden:

Toller Run von Newron.

Valuationlab bewertet fair value aktuell mit 12.6

Hat also noch etwas Luft nach oben, allerdings muss man die Analysen immer mit Vorsicht lesen. In der Regel sind sie 40-50% zu hoch.

Sieht ganz danach aus dass heute zweistellig ins Wochenende gegangen wird. Haben alle Angst fomo vor dem Weekend.

Domrep001 rechnet fest mit einer Übernahme:

[...]

Ich denke eben auch, dass ein ganz grosser plötzlich zuschlagen wird.

Die warten jetzt nur noch die Daten ab und dann kommt das 1. Angebot.

Newron wirds in 6 Monaten nicht mehr geben, einer wird sich Eve schnappen, da bin ich mir sicher.

Bis Ende März sollten wir hier auch über 20 stehen und das 1. Gebot muss über 50 liegen sonst wird das nichts.

Weber und Ravi werden sich diesen Blockbuster ordentlich vergolden.

Marvelfreak plant seinen Ausstieg:

Diese Woche wurden nun weit über 1 Million Stücke gehandelt. Meines Erachtens können das nicht nur Kleinanleger gewesen sein.

Beim nächsten Verdoppler wäre mein Ausstiegspunkt so gut wie erreicht.

Dazu deam85:

Dann sollte aber ab und zu ein Verdoppler kommen bis März. Sonst kommen wir nie nach oben zu einer fairen Bewertung.

Autor: Hardy Schilling, Head of Community

Enthaltene Werte: US09247X1019,IT0004147952,DE000A0M93V6,DE000A1TNV91,BTC~USD,US3896371099