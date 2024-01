ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX verliert auf Wochensicht 0,7%, aktuell ka¨mpft der o¨sterreichische Leitindex mit seiner 3.400-Punkte-Marke. Was die Trendanalyse angeht, bleibt alles beim Alten, das Parabolic System sieht den kurzfristigen Aufwa¨rtstrend als beendet an, wa¨hrend DMI/ADX lediglich einen Ru¨ckgang der Trendsta¨rke andeutet. Die kurzfristigen technischen Indikatoren stehen eher auf Verkaufen, so wie beispielsweise Momentum und MACD, diese zeigen auch leicht negative Divergenzen zum Kursverlauf, was fu¨r eine weitere Korrektur sprechen wu¨rde. Dass diese jedoch nicht zu heftig ausfallen wird, la¨sst sich aus der Betrachtung des mittel- bis langfristigen Setups interpretieren. Die Dynamik der 50- und 200-Tage-Linien nimmt nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...