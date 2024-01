Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Agrana "Der Vorstand besta¨tigte den Finanzausblick 2023/24 mit einem moderaten Umsatzplus und einem sehr deutlichen Anstieg des Betriebsergebnisses (um u¨ber 50%). Jedoch sieht das Management das Gescha¨ftsumfeld ab dem 4. Quartal 23/24 und in den folgenden Monaten zunehmend herausfordernd. Obwohl in den ersten neun Monaten 2023/24 die Zuckerdivision von steigenden Preisniveaus profitierte, ist der Ausblick laut Vorstand getru¨bt wegen der hohen zollfreien Importe aus der Ukraine. Wie erwartet leidet die Sta¨rkedivision weiter unter den deutlich geschrumpften Ethanol ...

Den vollständigen Artikel lesen ...