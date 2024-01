18 große Aufträge gewonnen sechs im Bereich Dienstleistungen und 12 im Bereich Software

Operative Marge bei 19,8 %, Anstieg um 126 Basispunkte im Vergleich zum Vorquartal

Rückgang der Fluktuation auf 12,8 %, ein Siebenjahrestief

HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, gab heute seine Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. Dezember 2023 bekannt.

Für das Quartal belief sich der Umsatz auf 3,415 Mrd. USD, was einem Anstieg von 5,9 gegenüber dem Vorquartal und 5,3 gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die EBIT-Marge lag im Quartal bei 19,8 %, ein Anstieg um 126 Basispunkte im Vergleich zum Vorquartal, was eine starke Umsetzung und Kosteneffizienz unterstreicht. Das Unternehmen erhielt 18 große Aufträge sechs im Bereich Dienstleistungen und 12 im Bereich Software mit einem TCV von fast 2 Milliarden USD. Das Unternehmen kündigte eine Dividende von ?12 pro Aktie für das Quartal an.

Der Dienstleistungsumsatz wuchs währungsbereinigt um 3,1 gegenüber dem Vorquartal und überschritt eine jährliche Run Rate von 12 Milliarden USD. Der Quartalsumsatz von HCLSoftware stieg um 5 im Vergleich zum Vorjahr und erreichte einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 1 Milliarde USD.

"Unsere Ergebnisse in diesem Quartal waren bemerkenswert stark, angetrieben von einer starken Dynamik sowohl im Dienstleistungs- als auch im Softwaregeschäft und einer ausgezeichneten operativen Marge. Die Leistung von HCLSoftware war ein weiterer Lichtblick und wir freuen uns über die strategischen Fortschritte, die das Unternehmen im letzten Jahr gemacht hat", sagte C Vijayakumar, CEO Managing Director von HCLTech. "Wir investieren weiterhin in KI, insbesondere in generative KI, sowie in Cloud-Funktionen für unsere Produkte und Dienstleistungen, um den sich entwickelnden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Wachstumsdynamik fortsetzen können, die durch unseren Geschäftsmix, unsere Mitarbeiter und unseren klaren Fokus auf die Bereitstellung von Innovation und Hyperautomatisierung für unsere Kunden ermöglicht wird."

Die Umsätze in Europa wuchsen mit 5 im Quartalsvergleich (CC) und in Nord- und Südamerika mit 3,1 im Quartalsvergleich. Das Wachstum in den einzelnen Branchen wurde von der Telekommunikations- und Medienbranche angeführt, gefolgt von der Fertigungsindustrie, dem Einzelhandel und der Konsumgüterindustrie. Der Bereich Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ERS) wuchs im Quartalsvergleich um 8,7 %, wobei die jüngste Übernahme von ASAP in Europa einen starken Beitrag leistete.

Das Unternehmen hat eine währungsbereinigte Umsatzprognose von 5 bis 5,5 für das GJ24 abgegeben und seine Prognose für die EBIT-Marge von 18 bis 19 für das Jahr beibehalten.

"HCLTech lieferte ein hervorragendes Quartal mit sequentiellem Wachstum, das von HCLSoftware und einem Schub im Telekommunikationsbereich sowie im ER&D-Segment angetrieben wurde. Unser Dienstleistungsumsatz hat einen bedeutenden Meilenstein von 12 Milliarden USD (?100.000 Crores) auf Run-Rate-Basis überschritten. Wir haben in diesem Quartal auch das höchste EBIT aller Zeiten von ?5.615 Crores (+7,4 im Vergleich zum Vorjahr) und einen Nettogewinn von ?4.350 Crores (+6,2 im Vergleich zum Vorjahr) erzielt.Die LTM-Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) liegt bei soliden 32,8 für das Unternehmen (plus 301 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr). Die Cash Conversion (auf LTM-Basis) ist weiterhin gesund mit einem OCF/NI von 142 und einem FCF/NI von 135 %", sagte Prateek Aggarwal, Chief Financial Officer von HCLTech.

Die Fluktuationsrate (LTM) für das Quartal ging weiter zurück auf 12,76 von 14,2 im 2. Quartal GJ24 und 21,7 im Jahresvergleich. Das Unternehmen meldete einen Nettozuwachs von über 3.600 Mitarbeitern, womit sich die Gesamtzahl der Beschäftigten auf über 224.700 in 60 Ländern erhöht.

HCLTech setzt weiterhin Technologien von GenAI bis Cloud Computing ein, um Kunden dabei zu helfen, ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen.

Zu den ausgewählten GenAI-Geschäften, die HCLTech in diesem Quartal abschließen konnte, gehören:

Ein in den USA ansässiger globaler Anbieter von Kommunikationsdiensten hat sich für HCLTech entschieden, um GenAI in Bereichen wie Software-Engineering, Analytik, Netzwerkaktivierung, Call-Center-Agentenerfahrung, Infrastruktur und anderen zu implementieren.

Ein in den USA ansässiger Chemiehersteller hat sich mit HCLTech zusammengetan, um seine Nachhaltigkeitsbemühungen zu verbessern und eine hochmoderne Lösung für Echtzeit-ESG-Berichterstattung und Analysetools unter Verwendung von GenAI zu entwickeln.

Ein führendes US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen hat HCLTech beauftragt, GenAI-Lösungen mit integrierter Cloud-Technologie zu evaluieren. Diese Lösungen sind für kritische Anwendungen maßgeschneidert und umfassen Bereiche wie Risikomanagement-Analysen, prädiktive Modellierung und Anomalieerkennung.

Andere Erfolge:

Einziger Dienstleister, der 2023 sechs ISG Star Of Excellence Awards gewonnen hat. Mehr als 150 Teilnehmer wurden für die Auszeichnungen bewertet, basierend auf den Bewertungen von 2.250 einzelnen Kunden.

Höchstplatziertes IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Indien in der Forbes Best Employers List 2023. Weltweit auf Platz sieben in der Kategorie Professional Services.

Gewinner des Goldpreises bei den 3. ICAI International Sustainability Reporting Awards für die Berichterstattung zum Klimaschutz.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 224.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie den öffentlichen Dienst.CPG Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Dezember 2023 auf 13,1 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

