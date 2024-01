Solana News: Schwächste Top 10 Krypto - jetzt SOL verkaufen?

Wer sich am Samstagmorgen den digitalen Währungsmarkt anschaut, dürfte wenig zufrieden mit der jüngsten Entwicklung sein. Denn in den letzten 24 Stunden gab es einen erheblichen Rücksetzer. Ein Flash-Crash trifft erneut den Kryptomarkt. Während der Bitcoin zuletzt noch Synonym für Stabilität im Kryptomarkt war, verliert dieser jetzt besonders deutlich. Der schwächste Top 10 Coin ist jedoch Stand jetzt ein anderer. Denn der jüngste Top-Performer Solana (SOL) verliert in 24 Stunden über 7,5 % und rutscht auf 91 $ zurück. Knapp dahinter folgen jedoch bereits Bitcoin und Avalanche mit ebenfalls rund 7 % Kursverlusten. Auch die wertvollsten Kryptos der Welt zeigen eine ausgeprägte Schwäche.

Offensichtlich ist erneut eine relative Stärke bei Ethereum. Denn ETH fällt nur um rund 2 %. Während Solana also der schwächste Top 10 Coin ist, führt Ethereum dieses Ranking an. Ethereum wird im Januar 2024 stark nachgefragt und stützt heute sogar die Märkte. Hier stieg die Marktdominanz zuletzt wieder auf 18 %, während Solana einbüßte.

Doch sehen wir aktuell eine Neuallokation von Kapital, die sich so auch in den nächsten Wochen fortschreiben wird? Dies dürfte dann wiederum dazu führen, dass immer mehr Anleger SOL verkaufen und ETH akkumulieren. Droht also ein noch viel größerer Solana-Crash?



Solana crasht weiter: Gegenbewegung oder Abverkauf?

Mit einem Kursverlust von rund 7 % in den letzten 24 Stunden summieren sich die Verluste auf Wochensicht auf das gleiche Ausmaß. Solana bröckelt langsam weg, mit hoher Volatilität. Schauen wir uns den Stundenchart etwas längerfristiger an, sehen wir eine parabolische Aufwärtsbewegung, die nun in einer Konsolidierung mündet. Hier bewegt sich Solana in einem abwärtsgerichteten Trendkanal und konnte zuletzt den Ausbruch nicht nachhaltig schaffen.

Für die Frage, ob eine Gegenbewegung ansteht oder ein Abverkauf droht, lohnt sich der Blick auf wichtige Kurszonen. So könnte der Solana Kurs durchaus einen ersten Rücksetzer bis auf 85 $ erleben. Das Intraday-Tief wurde schon bei 88,50 $ markiert. Sollte der Support bei rund 85 $ nicht halten, wären in der nächsten Verkaufswelle die 75-78 $ das relevante Kursziel. Spätestens hier könnte es sich dann wieder lohnen, eine Position in SOL verstärkt aufzubauen.

Kurzfristig könnte eine Gegenbewegung indiziert sein, die sich jedoch eher in den kleineren Zeiteinheiten abspielen dürfte. Der RSI offenbart im Stundenchart einen überverkauften Zustand. Hier könnte SOL intraday durchaus erneut den Bereich bei 98 $ anvisieren, bevor dann ein weiterer Kursrutsch das wahrscheinlichere Szenario wäre.

Auch der Krypto-Trader @AltcoinSherpa bleibt kurzfristig eher bearish und steigt bei Solana unaufgeregt via DCA ein. Bei rund 75 $ sieht dann aber auch er einen soliden Einstieg für mittelfristige Investments.

$SOL: bearish Solana next few weeks/months, bullish ETH during the same stretch. just DCA in on this and buy at lower levels, $75 should be solid for a long term entry. Still have a bag myself. pic.twitter.com/EIlzeg9AtB - Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) January 12, 2024

Ethereum gewinnt an Stärke: SOL verkaufen, ETH kaufen?

Das Sentiment ändert sich, dies sehen wir bereits an der heutigen Kursperformance. Nach monatelanger Outperformance von ETH sehen wir einen Pivot. Im folgenden Chart konnte Ethereum Solana in 2024 überholen, ETH performt wieder stärker.

Auch im Handelspaar SOL/ETH sehen wir eine Trendwende. Der Aufwärtstrend verlor zunächst an Dynamik, die Konsolidierung wurde bearish aufgelöst. Weitere Stärke von Ethereum wäre infolgedessen indiziert.

Mittelfristig bleibt Solana ein spannendes Investment, das im Layer-1-Markt vom zugrundeliegenden Narrativ profitiert. Die hohe Skalierbarkeit, das starke Wachstum und die leidenschaftliche Community verschaffen SOL Vorteile. Wer SOL langfristig hält, verkauft seine Coins nicht - dennoch können Gewinnmitnahmen immer wieder sinnvoll sein. Im Januar 2024 wäre dann eine Umschichtung in Ethereum, mit Fokus auf die zugrundeliegenden Metriken und Indikatoren, die für die nächsten Wochen naheliegende Option.

Die Umschichtung von Kapital könnte jedoch nicht nur SOL betreffen, sondern auch Projekte im Ökosystem. BONK war der beste Meme-Coin in der zweiten Jahreshälfte 2023 und hat immer noch einen Top-100-Platz sicher, bei Bewertung von über 900 Millionen $. Hier könnte das Sentiment bald ebenfalls drehen und ERC-20-Token im Meme-Coin-Segment eine naheliegende Wahl sein.

