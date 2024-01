BlackRock: Big Money wird noch größer!

Solide Unterstützung bei 780 USD!

Blackrock (BLK) - ISIN - US09247X1019

Der weltgrößte Vermögensverwalter kauft zu! Rückblick

Die Aktie des weltgrößten Vermögensverwalters konnte in den vergangenen sechs Monaten über zehn Prozent zulegen. Nach dem Pivot-Hoch vom 15. Dezember sahen wir eine flach abfallende Bewegung zum 20er-EMA. Die Schlusskurse lagen meist über der grünen Linie. Als Unterstützungslinie dient diee Kurslücke bei 780 USD, deren früheste Kontaktpunkte im April 2022 liegen.

BlackRock-Aktie-Aktie: Chart vom 12.01.2024, Kürzel: BLK; Kurs: 799.60 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Am Freitag gewährte BlackRock, der weltweit führende Vermögensverwaltungskonzern, Einblick in seine Geschäftszahlen. Mit überzeugenden Quartalsergebnissen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Darüberhinaus kündigte das Unternehmen die strategische Akquisition des renommierten Private-Equity-Unternehmens Global Infrastructure Partners an, was seine Marktposition in den Schlüsselsektoren Energie, Transport und digitale Infrastruktur weiter stärken dürfte. Mit einem Gesamtvolumen von 12.5 Milliarden USD - drei Milliarden in liquiden Mitteln und zwölf Millionen eigene Aktien, bewertet zu 9.5 Milliarden USD - wird der Kauf voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres vollzogen.

SETUP

Unsere Trade-Idee orientiert sich mit Trigger und Stop Loss an der genannten Seitwärtsrange. Kursziel wäre die Kurslücke vom Januar 2022. Die nächsten Quartalszahlen kommen vorraussichtlich am 11. April, so das auch ein längerer Swingtrade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu BlackRock ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BLK.

Veröffentlichungsdatum: 13.01.2024

