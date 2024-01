PQ (www.pqcorp.com), ein weltweit führender Hersteller von Silikaten, Kieselsäuren und derivativen Produkten, gab heute bekannt, dass er das Spezialsilikatgeschäft der vanBaerle-Gruppe übernommen hat.

Das Unternehmen vanBaerle mit Hauptsitz in Münchenstein, Schweiz, ist ein führender Hersteller von hochwertigen Silikaten und bedient Kunden in ganz Europa, Amerika, Afrika und Asien. Seit über 100 Jahren liefert vanBaerle Spezialtechnologien und -produkte und ist heute ein bevorzugter Partner für massgeschneiderte Silikate für industrielle Schweissprozesse.

"vanBaerle ist eine wichtige Ergänzung für unser PQ-Netzwerk", sagte Al Beninati, CEO von PQ. "Mit dieser Übernahme können wir unser Produkt- und Dienstleistungsangebot für Spezialsilikate erweitern, neue Kunden erreichen und unser Wachstum beschleunigen. Wir freuen uns, die massgeschneiderten Lösungen von vanBaerle in das PQ-Silikat-Netzwerk einzubringen und erwarten, dass wir dem gemeinsamen Kundenstamm einen zusätzlichen Mehrwert bieten können."

Aufgrund des Konzepts von vanBaerle, Silikate an die besonderen Anforderungen der Prozesse seiner Kunden anzupassen, können seine Spezialprodukte in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen maximale Wirkung erzielen. Die umfassende Expertise des Unternehmens im Bereich kundenspezifischer Mischlösungen wird die Fähigkeiten und Angebote von PQ in mehreren wichtigen Endverbrauchersegmenten weiter diversifizieren.

"Im Laufe des nächsten Jahres wird das vanBaerle-Team eng mit PQ zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere langjährigen Kunden weiterhin mit hochwertigen Silikatprodukten beliefert werden", so vanBaerle-CEO Daniel Schenk. Schenk weiter: "Der Verkauf des Spezialsilikatgeschäfts ermöglicht es meinem Team, sich auf den Organo Mineral Binder zu konzentrieren, ein Allround-Bindemittelsystem für vollständig biozidfreie Farben und Lacke."

Beninati bemerkte abschliessend: "Wie PQ kann auch vanBaerle auf eine lange Geschichte von Innovation, Qualität, Service und Nachhaltigkeit zurückblicken. Wir freuen uns darauf, unser gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen auch in diesem neuen Kapitel fortzusetzen."

Über vanBaerle

vanBaerle ist ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das auf eine lange Tradition in der Entwicklung von Silikaten als Zusatzstoffe oder Endprodukte für eine Vielzahl von Bereichen zurückblickt. Unter anderem werden die Silikate von vanBaerle als Bindemittel für Schweisselektroden, Fassaden- und Innenfarben und für verschiedene Funktionen in der Bauindustrie eingesetzt. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden in über 50 Ländern in Europa, Amerika, Afrika und Asien verkauft. Mit seinen nachhaltigen, silikatbasierten Produkten leistet das Unternehmen seinen Beitrag zum Umweltschutz.

Über PQ

Das Unternehmen PQ mit Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, ist ein weltweit führender Anbieter von Silikaten, Kieselsäuren und Derivatprodukten. Die Produkte von PQ werden in zahlreichen industriellen Prozessen und vielen Kundenprodukten eingesetzt, von dekorativen Farben bis zu grünem Zement, von sauberem Trinkwasser bis zu grünen Reifen und von Zahnpasta bis zu Biokraftstoffen und Bier. Unterstützt von 1.500 Mitarbeitern an 30 Standorten in 13 Ländern bedient PQ mehr als 900 Kunden weltweit.

