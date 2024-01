Krypto-Bullenmarkt 2024: Mit diesen 3 Kryptowährungen könnten Anleger mehr Rendite als bei Bitcoin erzielen

Auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, wird erwartet, dass heuer eines der stärksten Jahre am Kryptomarkt sein könnte. Die Bitcoin ETFs wurden in den USA genehmigt, das Halving steht bevor, die Zinsen sollen sinken. Das sind nur ein paar der Umstände, die perfekt zusammenspielen, um Bitcoin und Co. auf ein neues Allzeithoch zu treiben. Wer allerdings erst jetzt einsteigt, könnte sein Kapital allerdings nicht einmal verdoppeln, wenn Bitcoin mit 70.000 Dollar ein neues ATH erreichen würde. Ganz anders sieht das schon bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung aus, die im Bullrun deutlich besser performen und um tausende Prozent steigen könnten. Mit den folgenden Coins könnten Anleger ihr Vermögen unter Umständen vervielfachen.

Meme Kombat (MK)

In diesem Bullenmarkt könnten Meme Coins erneut zu den Top-Performern zählen. Es ist durchaus möglich, dass Token ohne echten Nutzen wieder Bewertungen von über einer Milliarde Dollar erreichen, ähnlich wie es bei BONK und PEPE im vergangenen Jahr gelungen ist. Man muss jedoch keinen Milliarden-Dollar-Coin finden, um Gewinne im Bereich von x50 oder mehr zu erzielen. Mit Meme Kombat wird eine neue Battle-Plattform eingeführt, auf der die Charaktere der populärsten Meme Coins in KI-gesteuerten Kämpfen gegeneinander antreten. Das Konzept erregt bereits viel Aufsehen im Krypto-Space, da erwartet wird, dass so die Communities der erfolgreichsten Meme Coins auf einer Plattform vereint werden könnten.

$MK, der native Token der Plattform, ist derzeit im Vorverkauf verfügbar. Da bei Meme Coins ein früher Einstieg oft zu hohen Gewinnen führen kann, könnte sich hier eine hervorragende Chance für Anleger ergeben, von Anfang an dabei zu sein. Es wird erwartet, dass die Bekanntheit von Meme Kombat stark zunimmt, sobald der Vorverkauf beendet ist, da kurz darauf die ersten Battles in der Arena beginnen.

Schon in der ersten Saison werden bekannte Coins wie DOGE und SHIB gegeneinander antreten, was der Plattform schnell zu viraler Popularität verhelfen und den Preis von $MK in die Höhe treiben könnte. $MK kommt mit einer Staking-Funktion, bei der Anleger, die ihre Token in den Staking Pool einzahlen, eine Rendite erhalten.

Die APY (jährliche Rendite) variiert mit der Größe des Staking Pools und liegt aktuell noch im dreistelligen Prozentbereich und kann sich auch langfristig im überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln. Durch die hohen Staking Rewards wurde bereits ein Großteil der bisher verkauften $MK-Token im Staking Pool geparkt, wodurch das Angebot beim Listing knapp ist und der Preis schnell um ein Vielfaches steigen kann.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bitcoin Minetrix führt einen neuen Stake to Mine Coin ein, der es Investoren ermöglicht, durch das Staken von $BTCMTX-Token Mining-Credits zu sammeln. Diese Credits können für das Bitcoin Cloud Mining genutzt werden, wodurch das Mining von Bitcoin ohne den Erwerb der erforderlichen Mining-Hardware möglich wird. Zudem minimiert dieses System die bisher mit Cloud Mining verbundenen Risiken, da es überflüssig wird, einem Cloud-Anbieter Geld zu überweisen.

Durch diese Methode müssen Investoren nicht mehr darauf vertrauen, dass Cloud-Mining-Anbieter die geminten Bitcoin auch tatsächlich auszahlen. Mit Bitcoin Minetrix wird die Notwendigkeit einer dritten Partei hinfällig. Je mehr $BTCMTX-Token man im Staking Pool hält, desto mehr Mining-Credits erhält man. Diese Credits können nach dem Launch direkt über das Stake to Mine Dashboard verwaltet werden.

Die Möglichkeit, durch das Staken der Token zunächst ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen $BTCMTX-Token und nach dem Start auch in Form von Mining Credits zu erzielen, überzeugt Anleger. Bitcoin Minetrix macht durch diesen Ansatz das Cloud Mining sicherer und könnte dadurch schon bald die Mining-Industrie umkrempeln. Zudem trägt die Zugänglichkeit des Bitcoin-Minings für eine breite Masse zur Dezentralisierung der Hash Power bei, was dem ursprünglichen Konzept von Bitcoin entspricht.

Aktuell befinden sich die $BTCMTX-Token noch in der Vorverkaufsphase, wobei Investoren die Chance haben, zu einem festgelegten Preis zu investieren, bevor der Token an den Kryptobörsen gelistet wird und Marktschwankungen durch Angebot und Nachfrage unterliegt. Bereits im Vorverkauf wird der Preis mehrmals erhöht, was für frühzeitige Käufer einen Buchgewinn bedeutet. Dieser Gewinn könnte nach dem Börsengang noch wesentlich höher ausfallen und realisiert werden.

Sponge V2 ($SPONGEV2)

Bei Meme Coins ist es oft eine Herausforderung zu unterscheiden, welche tatsächliche Gewinnchancen bieten und welche genauso schnell wieder verschwinden, wie sie gelauncht werden. Häufig werden Liquidity Pools kurz nach dem Börsengang aufgelöst, was dazu führt, dass Anleger auf ihren Token sitzen bleiben. Es ist selten klar erkennbar, ob die Herausgeber eines Coins zuvor schon erfolgreiche Projekte gestartet haben. Bei $SPONGEV2 ist genau das der Fall. Die Entwickler, die letztes Jahr mit SPONGE einen der erfolgreichsten Meme Coins gelauncht haben, streben nun mit dem Nachfolger danach, eine Bewertung von weit über 100 Millionen Dollar zu erreichen.

Schon der erste Token, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, erreichte bereits eine Bewertung von 100 Millionen Dollar. Mit mehr Marketing, der Listung an größeren Kryptobörsen und einem Play 2 Earn-Spiel wird angestrebt, dass $SPONGEV2 diese Erfolge noch übertrifft. Frühe Investoren könnten möglicherweise ihr Kapital wieder um das Hundertfache steigern, sofern es dem Team gelingt, den Erfolg des Vorgängers zu reproduzieren.

Um Zugang zu $SPONGEV2 zu erhalten, bevor der Token an Kryptobörsen gelistet wird, können Besitzer des ersten SPONGE-Tokens ihre Bestände über die Website in den V2-Staking-Pool einbringen. Im Gegenzug erhalten sie den neuen V2-Token als Rendite. Diejenigen, die noch keine SPONGE-Token besitzen, können diese auf der Website kaufen und doppelt profitieren. Der ursprünglich erworbene SPONGE wird automatisch in den Staking Pool eingezahlt und bringt eine Rendite in Form von $SPONGEV2-Token, während Käufer als Bonus die gleiche Menge an $SPONGEV2 erhalten, die sie gekauft haben.

