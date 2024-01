Freitag, 12.. Jänner An diesem Freitag klangen noch die Veranstaltungen vom Donnerstag nach und es wurde ziemlich spät (oder früh, je nach Sichtweise). Zum einen war da die Kathrein Privatbank, die einen Neujahrsempfang startete. Für die Kathrein ist 2024 ein besonderes Jahr, feierte die 1924 von Carl Kathrein gegründete Bank heuer (richtig gerechnet) ihren 100er. Der 11.1. im Park Hyatt vor rund 250 Gästen (ich tippe darauf, dass es in erster Linie Kund:innen waren) war ein mehr als würdiger Rahmen und Vorstand Stefan Neubauer (ich kenne ihn gut aus der Zertifikatewelt) wurde von Finanzminister Magnus Brunner mit "Stefan ist der beste Tennisspieler im Raum" begrüsst. Und Magnus muss es wissen, ist er doch selbst top am Court und war ...

