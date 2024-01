Dogecoin könnte nächste Woche aus den Top 10 fliegen: Wird dieser Meme Coin die Lücke füllen?

Das Jahr startet für Krypto-Investoren wohl nicht so, wie sie sich das erhofft haben. Der Kurs der meisten Coins liegt heuer bereits im Minus, obwohl die Bitcoin-ETFs, auf die monatelang gewartet wurde, genehmigt wurden. Ein Blick auf die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt seit Tagen rote Zahlen und teils hohe Verluste. Während die meisten Coins das aber schnell wieder kompensieren und innerhalb kurzer Zeit deutlich steigen können, sobald sich Bitcoin erholt, könnte es für Dogecoin schwierig werden. DOGE hat schon im letzten Jahr zu den schlechtesten Performern gehört und es gibt wenig Gründe anzunehmen, dass das heuer anders ist. Zwischenzeitlich ist der einstige Meme Coin sogar unter die 0,080 Dollar Marke gefallen. Der Platz in den Top 10 scheint nicht mehr sicher zu sein. Allerdings stehen bereits neue Token in den Startlöchern, die die Lücke füllen könnten.

Wird DOGE von Tron überholt?

Dogecoin kommt noch auf eine Marktkapitalisierung von 11,5 Milliarden Dollar. Das war lange beeindruckend und hat gereicht, um sich unter den 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu halten. Der restliche Markt steigt aber immer weiter, während der Dogecoin nicht wirklich in die Gänge kommt. Das führt unweigerlich dazu, dass DOGE früher oder später abgelöst werden wird. Tron (TRX) drängt sich inzwischen auch schon auf, um DOGE den 10. Platz streitig zu machen. Immerhin kommt Tron bereits auf eine Bewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar.

(Top Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, Platz 9 - 12 - Quelle: Coinmarketcap)

Ein Blick auf die Zahlen der letzten Woche verdeutlicht das DOGE-Problem schnell. Die Plätze 9 - 12 im Krypto-Ranking haben in den letzten 7 Tagen alle Gewinne erzielt, auch wenn die letzten Tage schwierig waren. Nur DOGE hat vorher keine Gewinne erzielt, die die Verluste nun kompensieren würden, sodass der Lieblings-Coin von Elon Musk auch im 7-Tages-Schnitt zurückfällt.

Während AVAX um 2,6 % in einer Woche zulegen konnte und auch Polkadot um mehr als 6 % gestiegen ist, ist Tron (TRX) sogar einer der wenigen Coins, der in den letzten 24 Stunden deutlich im Plus liegt und damit auf Wochensicht sogar um knapp 10 % zugelegt hat. Eine Entwicklung, mit der DOGE schon lange nicht mehr mithalten kann.

(DOGE-Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten - Quelle: Coinmarketcap)

DOGE hat in den letzten 12 Monaten gerade einmal einen Gewinn von 1,25 % gebracht. Im selben Zeitraum ist der Bitcoin-Kurs um über 150 % gestiegen, Solana um über 1.000 % und auch die meisten anderen Top Coins haben ihren Kurs in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Auch Tron hat im letzten Jahr um 100 % zugelegt, sodass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis DOGE aus den Top 10 verdrängt wird.

Eine überdurchschnittlich starke Performance ist bei Dogecoin auch in den nächsten Monaten nicht zu erwarten. Der Coin hat es zwar geschafft, sich in zahlreichen Online-Shops als Zahlungsmittel durchzusetzen, der Ruf des Meme Coins wird aber nicht mehr so schnell abgeschüttelt werden können. Und gerade unter den Meme Coins gibt es viele, bei denen sich ein Investment eher lohnen kann. Derzeit zeichnet sich vor allem Meme Kombat ($MK ) als vielversprechende Alternative ab.

Meme Kombat könnte um 1.500 % explodieren

Während ein Investor, der im letzten Jahr auf Dogecoin gesetzt hat, nicht einmal die Inflation mit seinen Gewinnen ausgleichen konnte, haben diejenigen, die sich nach anderen Meme Coins umgesehen haben, hohe Gewinne erzielen können. BONK und PEPE sind hier die bekanntesten Beispiele des letzten Jahres. Entscheidend ist vor allem ein früher Einstieg, um die größtmöglichen Gewinne zu erzielen. Bei Meme Kombat ($MK) haben Trader noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da sich das Projekt erst in der Vorverkaufsphase befindet und noch gar nicht an den Kryptobörsen gelistet ist.

(Meme Kombat Vorverkauf - Quelle: Meme Kombat)

Mit Meme Kombat entsteht eine Battle-Plattform, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins in spannenden Kämpfen aufeinandertreffen. Künstliche Intelligenz sorgt dabei für spannende Battles, bei denen die Community ihren Favoriten in der Arena unterstützen kann. Dadurch, dass hier Anhänger der beliebtesten Coins aufeinandertreffen können, hat Meme Kombat gute Chancen, viral zu gehen.

Der Vorverkauf der $MK-Token ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits knapp 7 Millionen Dollar erreicht sind. Das bedeutet, dass der Presale schon bald enden dürfte und $MK an den Kryptobörsen gelistet wird. Bis dahin haben frühe Käufer noch die Gelegenheit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen. $MK kommt auch mit einer Staking-Funktion, die denjenigen, die ihre Token in den Staking Pool einzahlen, hohe Renditen verspricht. Aktuell liegt die APY, die mit der größe des Staking Pools variiert, noch im dreistelligen Bereich.

($MK Staking-Übersicht - Quelle: Meme Kombat)

Aufgrund der hohen Staking-Rendite wurden bereits 79 % der bisher verkauften Token in den Staking Contract eingezahlt, wodurch diese beim Handelsstart an den Kryptobörsen nicht sofort wieder verkauft werden können. Das führt dazu, dass das Angebot nach dem Launch stark begrenzt sein wird, während die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen dürfte, da die Battle-Saison direkt nach dem Vorverkauf beginnt. Damit sind die idealen Bedingungen für eine potenzielle Kursexplosion gegeben, bei der $MK seinen Wert schon bald vervielfachen könnte.

