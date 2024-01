Samstag, 13. Jänner Ich habe ja in diesem Tagebuch schon geschrieben, dass Georg Wailand ein wichtiger Vernunft-Faktor in wirtschaftlichem Denken ist und so blicke ich auch immer mit Interesse in die Wirtschaftsbeilage der Krone am Samstag, denn Reichweite hat das Ding und Reichweite brauchen wir. Diese Woche hat es mich beim Durchblättern aber fast vom Schiedsrichterstuhl geschmissen, ist doch auf einer Doppelseite (!!!!, wann gab es jemals eine Doppelseite zu Aktien?) getitelt. "Konsum könnte steigen - aber Aktien dürften fallen". So schön gross und fett. Das sagt freilich nicht Wailand, sondern ein Interviewter und es handelt sich um dabei um Wifo-Chef Gabriel Felbermayr, dessen Institut ja durchaus auch vom Finanzministerium gespeist wird. Nun, ...

