In unserem großen Audio am Wochenende zieht Daniel Parallelen vom Bitcoin zur allgemeinen Herangehensweise an die Finanzmärkte. In der vergangenen Woche konnte man viel lernen, auch wenn man mit dem Bitcoin eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Hier geht's zum Audio. Liebe Leser, plus 49,6% Rendite- so ist der Saldo an Weihnachten 2023 für unser Markenwertportfolio Marathon. Diese Rendite konnten wir für unsere Abonnenten erzielen. Das Spannende aber - 2024 werden SIE unseren DIENST deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...