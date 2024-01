Obwohl man sich im Kanzleramt eigentlich nächstes Jahr von der Rohrpost trennen wollte, scheint ein Ende des alten Kommunikationssystems derzeit nicht in Sicht. Die Vorteile sind einfach zu groß. Wie die dpa vermeldet, will man sich im deutschen Kanzleramt in absehbarer Zeit nicht von der guten alten Rohrpost trennen. Obwohl die Sendung per Druckluft in vieler Hinsicht veraltet ist, hat sie gegenüber modernen digitalen Kommunikationsformen so manchen ...

