Wochenausblick - Inflationszahlen und Finanzdienstleiter im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Neben den Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich und Inflationsdaten aus der Eurozone, UK und den USA erwarten uns in der anstehenden, zweiten Januarwoche interessante Termine - die wichtigsten haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet eher ruhig. Aus der Eurozone wird die Industrieproduktion und aus Kanada die Umfragen zur Prognose der Geschäftsaussichten veröffentlicht. Vielleicht nutzen Sie daher den Montag für eine Technische Analyse mithilfe des HSBC-Trendkompasses. Über die Kombination von relativer Stärke nach Levi und dem Momentum einer Aktie lassen sich interessante Kandidaten für eine tiefergehende Betrachtung herausfiltern. Der Trendkompass ist für Sie kostenlos und wird wöchentlich aktualisiert - schauen Sie direkt vorbei über den folgenden Link:









Dienstag:



Auf einen ruhigen Montag folgt ein sehr ereignisreicher Dienstag. Es stehen die Quartalszahlen von einigen großen US Banken an: Goldman Sachs, Morgan Stanley und PNC Financial veröffentlichen ihre Quartalsberichte. Konjunkturell liegt der Fokus auf Inflationszahlen aus Kanada und Deutschland. Neben den Daten zum Bruttoinlandsprodukt aus China erwarten uns die Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich. Ebenfalls werden die Durchschnittseinkommen der Briten auf monatlicher Vergleichsbasis veröffentlicht. Für die Rohstoffmärkte gibt es sodann zum Abschluss des Tages neue Einblicke in Form des wöchentlichen API-Ölberichts. Aus Deutschland ist zu dem die Mitteilung des aktuellen ZEW Konjunkturindex wichtig.















Mittwoch:



Wie bereits am Dienstag stehen auch am Mittwoch Zahlen von US-amerikanischen Finanzdienstleistern an. Quartalsberichte gibt es von Charles Schwab und der U.S. Bancorp. Uns erwarten erneut Inflationsdaten, dieses Mal früh am Morgen um 8:00 Uhr aus dem Vereinigtem Königreich. Zusätzlich werden aus den USA die Umsätze des Einzelhandels, welche ein wichtiger Indikator für die Konsumausgaben sind, veröffentlicht. Ebenfalls werden die finalen Inflationsdaten für den Monat Dezember aus der Eurozone bekannt gegeben.







Donnerstag:



Neben den Quartalszahlen des Halbleiterherstellers TSMC für das vierte Quartal 2024 steht der Quartalsbericht der American Airlines an. Auf der Konjunkturseite wenden wir uns einer ganzen Reihe von Konjunkturdaten aus den USA zu. Neben dem Philly-Fed-Herstellungsindex, welcher ein Indikator für den Branchentrend im Produktionsbereich ist, werden einige Daten zu Immobilien, wie die Anzahl an neuen Baugenehmigungen und Immobilieninseraten, publiziert.











Freitag:



Zum Ende der Woche wird es wieder ruhiger. Am Freitag veröffentlicht der viertgrößte Asset Manager der Welt, State Street, seine Quartalsergebnisse. Zusätzlich stehen die Daten des Einzelhandels aus Kanada an.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC