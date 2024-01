© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



Einer der erfolgreichsten Asien-Fonds wagt sich wieder in den chinesischen Tech-Sektor vor und greift bei Tencent zu. Im Optionshandel dagegen lassen Händler weiter Vorsicht walten.Der Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund, hat den chinesischen Tech-Riesen Tencent wieder in sein Portfolio aufgenommen. Der Fonds, dessen Performance in den letzten drei Jahren 83 Prozent der Konkurrenten hinter sich gelassen hat, setzt damit auf eine Erholung des stark gebeutelten chinesischen Tech-Sektors. Jonathan Pines, der Manager des 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Fonds, sieht in der aktuellen Marktsituation in China und den "absolut unglaublichen" Bewertungen eine attraktive Gelegenheit. "Wir …