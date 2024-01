Der US Aktienmarkt hat sich in dieser Woche wieder erholt, während der DAX auf der Stelle tritt. Mehr im Tradingausblick Wochenende 14.01.2024 an dieser Stelle. Die DAX-Woche im Rückblick Vorab mit Video: Die hohe Volatilität an den Aktienmärkten hat uns über die ganze Woche hinweg begleitet und intraday zwar für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...