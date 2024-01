Bundesregierung (ots) -



Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Steinmeier-Kritik an Bundesregierung



Es ist, als hätte sich die Ampel im Matsch festgefahren. Gehetzt und unreflektiert versucht sie, den Karren aus dem Dreck zu zerren, und gräbt sich nur noch tiefer ein. Nun kommt Tadel selbst von höchster Stelle: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nennt als Grund für den Mangel an Glaubwürdigkeit der Regierung mitunter deren mangelnde Fähigkeit, die Politik zu erklären und nach außen ein geschlossenes Bild abzugeben. Die Regierung wirkt oft wie auf einem hohen Ross. Der Kanzler, die Minister, die Parteivorsitzenden und Parlamentarier müssen den Menschen ihre Politik, ihre Zwänge und Pläne besser, früher und verständlicher nahebringen und deren Nöte und Sorgen anhören. Die Erfahrung zeigt doch, dass dann nur in seltenen Fällen eine ausgestreckte Hand aus- und die Tür vor der Nase zugeschlagen wird.



