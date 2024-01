Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -



CDU-Chef Friedrich Merz hat Order gegeben, dass gefälligst "die gesamte Bundespartei" in die Wahlauseinandersetzung zu gehen habe. Er wolle sich nicht den Vorwurf machen müssen "dass wir möglicherweise vor diesen Wahlen zu wenig getan haben", warnte er. Es wird sich schon bald zeigen, ob die CDU ihrem Chef folgt. Im Juni sind Europawahlen, und auch die will die CDU nicht der AfD überlassen. Stellt sich die Partei der Fleißaufgabe nicht, hat sie am Ende selber schuld.



