Sie wollen sich noch in der kommenden Woche saftige Ausschüttungen sichern? Diese fünf Hochdividendenwerte mit bis zu 9,6 Prozent Ausschüttungsrendite gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende: In der kommenden Woche haben insgesamt fünf spannende Hochdividendenwerte ihren Ex-Dividenden-Tag. Dies bedeutet, dass Anleger, die die Aktie an diesem Tag halten, einen Anspruch auf die nächste zu zahlende Ausschüttung haben. Wer sich also noch vor dem Ex-Dividendentag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...