OpenAI hat offenbar still und heimlich einen Passus in seinen Nutzungsbedingungen geändert, der die Nutzung von ChatGPT durch Militär bisher untersagt hatte. Kritiker:innen werfen OpenAI vor, die neuen Richtlinien zu vage formuliert zu haben. Bisher war es verboten, die Sprachmodelle, auf denen etwa KI-Chatbot ChatGPT basiert, für "Militär und Kriegsführung" zu nutzen. So stand es jedenfalls noch bis zum 9. Januar 2024 in den entsprechenden Nutzungsbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...