(...) Eine sehr klare, sehr harte Auseinandersetzung insbesondere gegen die AfD, hat Merz nun angekündigt. Auch gegen die Werteunion grenzte er seine Partei ab. Dass Merz das so deutlich macht ist überfällig. Aber reicht es? Merz dürfte mit manchen rhetorischen Ausfällen selbst dazu beigetragen haben, dass es so gut für die politisch Rechte läuft. (...) Zu den Recherchen über das Treffen rechtsradikaler Kreise in Potsdam und den Vertreibungsplänen, die dort diskutiert wurden, schwieg Merz hingegen auffällig lange. Auch das setzt ein falsches Zeichen. Die CDU hat sich nun vorgenommen, die AfD inhaltlich zu stellen - was nicht besonders schwer ist, denn das Wahlprogramm der AfD steckt voller Widersprüche und Unwahrheiten. Doch viele AfD-Anhänger wählen die Partei aus einer radikalen Überzeugung oder mindestens aus einem grundsätzlichen Protest heraus. Die CDU wird sich mehr überlegen müssen. https://mehr.bz/m7wj (BZ-Plus)



