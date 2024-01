Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Am vergangenen Freitag erlebte die Börsen ein wahres Trauerspiel um Plug Power. Es ging wie schon am Tag zuvor um mehr als 7 % abwärts. Schlimm, so die Beobachter. Denn damit setzt sich auch der Eindruck fort, den die Aktie zuletzt hinterlassen hat. Ein Crash scheint möglich - zumindest ein Salami-Crash. Schon am Donnerstag verlor die Aktie mächtige [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...