Bild (JPG) Zürich/Biberist, 15. Januar 2024 - HIAG hat einen langfristigen Mietvertrag mit dem Padelcourt-Betreiber Padelta AG unterzeichnet. Auf einer Nutzfläche von rund 3'200m² wird damit auf dem Papieri-Areal in Biberist eine moderne Padel-Anlage mit acht Spielfeldern entstehen. Die neue Padel-Anlage wird nebst der P9-Eventhalle und dem Fitnesstudio «Athletgym» das Angebot der öffentlichen Freizeitnutzung ergänzen und leistet damit einen zentralen Beitrag für einen lebendigen Ort der Begegnung. Dieses neue Freizeitangebot wird nicht nur die Attraktivität des Areals steigern, sondern auch die Auswahl der Indoorsport-Möglichkeiten für die Bevölkerung rund um Biberist erhöhen. «Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Freizeitnutzung und sind überzeugt, dass die Padel-Anlage auf dem Papieri-Areal eine Bereicherung für die Bevölkerung in und rund um Biberist wird», sagt David Bendler, Leiter Asset Management bei HIAG. Die Sportnutzung wird in einer ehemaligen Produktionshalle realisiert, die auch langfristig erhalten werden soll. Die Halle wird baulich auf den neuesten Stand gebracht, um den aktuellen energetischen Anforderungen zu genügen. Nach umfangreichen Bauarbeiten ist die Eröffnung im ersten Quartal 2025 vorgesehen. Für die noch verbleibende Fläche im Umfang von rund 1'000m² ist eine weitere Freizeitnutzung angedacht, welche das Angebotsspektrum an sportlichen Aktivitäten ergänzen soll. Seit zwei Jahren treibt Padelta die Padel-Entwicklung in der Schweiz voran und setzt sich das Ziel, die Faszination dieses Sports landesweit zu verbreiten. Der neue Standort im Papieri-Areal eröffnet eine neue Region für Padel-Begeisterte. Mit insgesamt acht Padel-Plätzen bietet Padelta optimale Bedingungen für Spielerinnen und Spieler jeden Niveaus. Die eigene Padelta-Akademie, geleitet von den besten Trainern aus der Schweiz, schafft professionelle Trainingsmöglichkeiten für Anfänger sowie ambitionierte Spieler. Neben dem sportlichen Aspekt liegt der Fokus auf dem sozialen Austausch: Wie bei allen Padelta-Standorten wird ein Gastronomie- und Eventbereich geschaffen, um eine lebendige Community zu fördern. Weitere Informationen erhalten Sie von: Kontakt David Bendler

Leiter Asset Management

T +41 44 404 13 00

david.bendler@hiag.com Béatrice Gollong

Leiterin Portfolio und Transaktionen

T +41 44 404 10 34

beatrice.gollong@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

www.hiag.com

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.86 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 726'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3 Mrd. Das Portfolio umfasst 42 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.



