DJ MÄRKTE ASIEN/Verhalten positive Stimmung - Yen stützt Nikkei

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA beschert den asiatischen Börsen am Montag im späten Geschäft mehrheitlich leichter Aufschläge. Die US-Erzeugerpreise waren zum Wochenschluss niedriger als erwartet ausgefallen. Doch echte Kauflaune will nicht aufkommen, denn das Börsenumfeld ist schwierig. So hat die chinesische Zentralbank einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen - diese Entscheidung kam unerwartet. Die großen Geschäftsbanken hatten ihre Einlagenzinsen gesenkt, was als Spielraum für weitere Zinssenkungen betrachtet worden war. Laut Devisenmarktstratege Alvin T. Tan von RBC hatte der Markt mit einer Zinssenkung um 10 Basispunkte gerechnet.

Zudem kommen beunruhigende Schlagzeilen aus dem Roten Meer. Die US-Streitkräfte haben Huthi-Raketen abgefangen und zugleich neue Angriffe auf die jemenitischen und vom Iran kontrollierten Rebellen geflogen. Aus Nordkorea werden derweil neue Raketentests gemeldet und nach der Wahl des chinakritischen Kanditaten Lai Ching-te in Taiwan verschärfen sich die Spannungen zwischen China, Taiwan und den USA wieder. Gleichwohl haben chinafreundliche Parteien im Parlament zugelegt.

Die chinesischen Börsen in Schanghai (+0,3%) und Hongkong (-0,2%) bewegen sich kaum. Die Enttäuschung über das bestätigte Zinsniveau werde etwas wettgemacht von der Spekulation, dass der Markt weiter fest mit Zinssenkungen in China in den kommenden Monaten rechne, heißt es im Handel. Baidu brechen in Hongkong um über 10 Prozent ein. Ein Bericht rückt die KI-Aktivitäten des Konzerns in die Nähe des chinesischen Militärs. Auch andere Technologiewerte in Hongkong werden in Mitleidenschaft gezogen.

In Tokio stützt ein nachgebender Yen, der Nikkei-225 legt um 0,9 Prozent auf 35.908 Punkte zu. Mit der Erwartung steigender Frachtraten wegen der Lage im Roten Meer ziehen Reedereiwerte an. Kawasaki Kisen Kaisha gewinnen 9,5 Prozent, Mitsui O.S.K. Lines 5,3 und Nippon Yusen K.K. 4,5 Prozent.

Der Kospi in Südkorea verliert mit den Raketentests im Norden 0,4 Prozent. Asiana Airlines steigen um 9,8 Prozent nach Berichten, die EU werde Übernahme von Asiana durch Korean Air Lines unter Auflagen absegnen. Korean Air Lines steigen um 2,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.496,30 -0,0% -1,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.907,84 +0,9% +6,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.516,25 -0,3% -5,2% 07:00 Schanghai-Comp. 2.892,14 +0,4% -2,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -0,1% -4,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.200,52 +0,3% -1,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.496,01 +0,6% +2,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45 % YTD EUR/USD 1,0964 +0,1% 1,0950 1,0964 -0,7% EUR/JPY 159,27 +0,3% 158,73 159,17 +2,4% EUR/GBP 0,8597 +0,1% 0,8589 0,8592 -0,9% GBP/USD 1,2754 +0,0% 1,2749 1,2761 +0,2% USD/JPY 145,26 +0,2% 144,95 145,18 +3,1% USD/KRW 1.312,63 -0,0% 1.312,63 1.314,81 +1,1% USD/CNY 7,1106 0% 7,1106 7,1661 +0,2% USD/CNH 7,1828 -0,1% 7,1870 7,1750 +0,8% USD/HKD 7,8197 -0,0% 7,8220 7,8185 +0,1% AUD/USD 0,6687 +0,0% 0,6686 0,6694 -1,8% NZD/USD 0,6228 -0,1% 0,6237 0,6237 -1,5% Bitcoin BTC/USD 42.693,15 +1,0% 42.254,44 45.975,11 -2,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,55 72,68 -0,2% -0,13 +0,7% Brent/ICE 78,43 78,29 +0,2% +0,14 +1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.054,92 2.049,15 +0,3% +5,78 -0,4% Silber (Spot) 23,25 23,20 +0,2% +0,05 -2,2% Platin (Spot) 916,23 913,65 +0,3% +2,58 -7,6% Kupfer-Future 3,76 3,74 +0,4% +0,02 -3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

January 15, 2024 00:58 ET (05:58 GMT)

