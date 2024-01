Führungskräfte sollen ihre Mitarbeitenden empowern. Aber was bedeutet das eigentlich - und wie kann es gelingen? Unser Gastautor geht dem Konzept auf den Grund. Nicht erst seit New Work und VUCA-Welt ist es eine zentrale Aufgabe von Führungskräften, Mitarbeitende zu befähigen und weiterzuentwickeln. Im agilen Universum hat sich dafür der Begriff "Empowerment" entwickelt. Ein Blick hinter das Buzzword.AnzeigeAnzeige Was ist und was kann Empowerment? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...