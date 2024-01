EQS-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

AURELIUS Equity Opportunities kündigt Öffentliches Aktienerwerbsangebot an



15.01.2024 / 07:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AURELIUS Equity Opportunities kündigt Öffentliches Aktienerwerbsangebot an Preisspanne liegt zwischen EUR 15,36 und EUR 15,26, wobei die Obergrenze dem maximal zulässigen Rückerwerbspreis entspricht

Annahmefrist beginnt am 17. Januar 2024 und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung am 13. Februar 2024

Bestpreisangebot und Gleichbehandlungsgrundsatz im Sinn der Aktionäre

Erwerbsangebot limitiert auf maximal 6,6 Millionen Aktien

Angediente Aktien sind ausschließlich zum Einzug bestimmt Grünwald, 15. Januar, 2024 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8, "Gesellschaft") hat im Januar 2023 einen Segmentwechsel beschlossen. Die persönlich haftende Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft entschieden, den Aktionären ein öffentliches Aktienerwerbsangebot für bis zu 6,6 Millionen Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Dieses basiert auf dem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. September 2023. Die festgelegte Kaufpreisspanne von EUR 15,36 bis EUR 15,26 liegt am maximal zulässigen oberen Ende der Angebotspreisspanne. Die Obergrenze entspricht dem maximal möglichen Rückerwerbspreis je Aktie gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 20. September 2023. Der endgültige Kaufpreis je Aktie, wird nach Ablauf der Annahmefrist von der Gesellschaft aufgrund der erklärten Annahmen und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20. September 2023 innerhalb der Angebotspreisspanne festgelegt. Der Höchstbetrag dieses öffentlichen Aktienerwerbsangebots beträgt EUR 80 Millionen. Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots beginnt am 17. Januar 2024, 00:00 Uhr (MEZ) und endet, vorbehaltlich einer möglichen Verlängerung, voraussichtlich am 13. Februar 2024 um 24:00 Uhr (MEZ). Das Rückerwerbsangebot bietet den Aktionären der Gesellschaft die Möglichkeit eines Ausstiegs. Die Ermächtigung der Hauptversammlung erlaubt es dem Management der Gesellschaft, eine Prämie von maximal 10 % auf den durchschnittlichen Handelspreis der letzten fünf Tage (gemessen am jeweiligen Tagesschlusskurs) anzubieten. Die gegenwärtige Angebotsspanne nutzt diesen Rahmen vollständig aus. Überdies liegt die Obergrenze der Angebotsspanne deutlich über dem gegenwärtigen Marktpreis. Sofern die Gesamtzahl von Aktien der Gesellschaft, für die das Angebot angenommen wurde, die Anzahl der aufgrund der Ermächtigung zu erwerbenden Aktien überschreitet, werden die Annahmen verhältnismäßig berücksichtigt. Die Gesellschaft wird die erworbenen Aktien schließlich basierend auf dem Hauptversammlungsbeschluss einziehen. Die Einziehung der Aktien wird nicht mit einer Kapitalherabsetzung einhergehen. Weitere Informationen über das Öffentliche Aktienerwerbsangebot werden auf der Internetseite der AURELIUS Equity Opportunities im Bereich Investor Relations ( https://www.aureliusinvest.de/aktienrueckerwerb2024 ), ab Mittwoch, 17.01.2024 um 00:00 Uhr, veröffentlicht.



15.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com