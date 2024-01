Mit unseren Kaufempfehlungen für Pandora und Lululemon sind wir bislang gut gefahren.>Die Aktie des Schmuckherstellers hat seit unserer Erstempfehlung in PB v. 19.12.22 ein Kursplus von satten 100% erreicht. Die US-Yogamarke liegt seit Erstempfehlung in PB v. 12.12.22 immerhin rd. 47% vorn. Aufgrund ihrer zyklischen Geschäftsmodelle analysieren wir in unserem heutigen Rundblick, ob die Zeit reif ist für Gewinnmitnahmen. Fundamental läuft es bei Pandora weiterhin in die richtige Richtung. Erst am Sonntag (7.1.) haben die Dänen ihre Umsatzprognose angehoben, weil das Weihnachtsgeschäft stärker verlief als erwartet. Für 2023 wurde nunmehr ein organisches Umsatzwachstum von 8% erzielt, statt der zuvor avisierten 5 bis 6%. Der Vorstand begründete die starke Geschäftsentwicklung mit der aktuell hohen Markendynamik. Mit erschwinglichen Armbändern, Halsketten und Ohrringen sollen Frauen jeder Altersgruppe angesprochen werden. So die Positionierung der Marke. Mit Blick auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...