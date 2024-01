DJ Nordex steigert Auftragseingang 2023 in Deutschland um über ein Drittel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im vergangenen Jahr seinen Auftragseingang in Deutschland um gut 36 Prozent auf knapp 1,5 Gigawatt (GW) gesteigert. Insgesamt wurden hierzulande 262 Windturbinen bestellt, nach 195 Stück im Vorjahr, wie der Konzern mitteilte.

Auch bei den viermal im Jahr stattfindenden Ausschreibungsrunden für Wind an Land der Bundesnetzagentur konnte Nordex Projekte mit insgesamt über 1,8 GW für sich verbuchen, ebenfalls ein Anstieg von 763 Megawatt (MW) im Jahr 2022. Die Zuschläge bildeten eine solide Basis, auf der Nordex die Rolle als Entwickler und Lieferant hocheffizienter Windenergieanlagen in einem der weltweit bedeutendsten Märkte kontinuierlich weiter ausbauen könne, so das Unternehmen.

In Deutschland soll bis 2030 der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Bei Windenergie an Land sollen dafür bis 2030 rund 115 GW installiert sein. Die bisher installierte Gesamtleistung beträgt rund 61 GW.

