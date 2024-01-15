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WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL
Xetra
12.01.24
17:42 Uhr
18,245 Euro
-0,155
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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DAX
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ZALANDO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZALANDO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,12018,15009:03
18,12518,16009:03
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CONTINENTAL
CONTINENTAL AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CONTINENTAL AG72,80-0,79 %
SIEMENS AG163,12+1,53 %
VONOVIA SE27,740+2,66 %
ZALANDO SE18,245-0,84 %
ZALANDO SE ADR9,000-4,76 %
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