BERENBERG SENKT ZIEL FüR AKZO NOBEL AUF 83 (86) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ADYEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1400 (1000) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FüR VODAFONE AUF 88 (89) PENCE - 'NEUTRAL'PANMURE HEBT ITM POWER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 90 PENCE RBC SENKT ABB AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 38 CHFRBC SENKT ALFA LAVAL AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 420 (450) SEKRBC SENKT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'UNDERPERFORM' (SP) - ZIEL 165 (160) EURRBC SENKT VAT GROUP AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 280 (290) CHFUBS HEBT DANONE AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 70 (47,50) EURUBS SENKT L'OREAL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 475 (495) EUR BERENBERG HEBT COMPUGROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 49 EURBERENBERG HEBT ZIEL FüR LEG IMMOBILIEN AUF 85 (80) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT NEXUS AUF 'HOLD' (BUY) - ...Den vollständigen Artikel lesen ...