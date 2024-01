Basilea erwirbt präklinisches Antibiotika-Programm von SpexisDanone will sein Werk in der Nähe von Barcelona schließenSoftwareOne schliesst Prüfung aller strategischen Optionen ab Lane: Diskussion über EZB-Zinssenkung wäre verfrüht Alstria Office - Das Immobilienportfolio weist zum Jahresende 2023 einen geringeren Wert als ein Jahr zuvor auf Deutschland erwägt den Verkauf von Anteilen an Unternehmen, die es besitzt (Reuters) Deutsche Bank spielte Deals mit Commerzbank und ABN durch (Bloomberg) Kontron erwartet für 2024 einen weiteren starken Anstieg beim Nettoergebnis auf über EUR 87 Mio. Nordex Group war 2023 in Deutschland bei Auftragseingängen und bei Auktionsrunden erfolgreich Rheinmetall soll indirekte Anteilseigner aus Saudi-Arabien gehabt haben (WamS) ...

