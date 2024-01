DJ Deutsche Großhandelpreise sinken 2023 um 0,5 Prozent

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Preise im deutschen Großhandel sind im Jahr 2023 um 0,5 Prozent gesunken. Insbesondere die niedrigeren Großhandelspreise mit Mineralölerzeugnissen (minus 14,3 Prozent) hatten einen entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Erhebliche Preisrückgänge gab es auch im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (minus 24,8 Prozent), sowie mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (minus 18,8 Prozent).

Höher als im Jahresdurchschnitt 2022 waren im Jahr 2023 dagegen insbesondere die Preise im Großhandel mit lebenden Tieren (plus 20,2 Prozent), mit Obst, Gemüse und Kartoffeln (plus 19,8 Prozent) sowie mit Zucker, Süßwaren und Backwaren (plus 16,0 Prozent).

Gegenüber dem Vormonat sanken die Großhandelspreise im Dezember um 0,6 Prozent. Und im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Preise um 2,6 Prozent niedriger.

Wie schon in den Vormonaten waren hauptsächlich Mineralölerzeugnisse für den Rückgang der Großhandelspreise im Vorjahresvergleich verantwortlich. Im Dezember fielen die Preise im Großhandel mit Mineralölerzeugnisse binnen Jahresfrist um 9,8 Prozent.

Zum Vormonat sanken diese Preise um 4,6 Prozent. Niedriger als im Vorjahresmonat waren auch die Preise im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (minus 19,7 Prozent), mit chemischen Erzeugnissen (minus 19,0 Prozent), mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (minus 12,7 Prozent) sowie mit Altmaterial und Reststoffen (minus 7,6 Prozent).

