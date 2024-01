The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2024



ISIN Name

DE000NLB0TT7 NORDLB FESTZINSANL.02/19

XS2433824757 KRED.F.WIED.22/24 MTN ZY

DE000HLB4BX7 LB.HESS.THR.CARRARA01K/17

XS1551306951 INTESA SAN. 17/24 MTN

US98586F1021 YIDU TECH INC. SP.ADR/2

US77937P1003 ROVIO ENTERT.UNSP.ADR/1

US71654QBH48 PET. MEX. 13/24 MTN

XS1707074941 NESTLE FIN.INTL 17/24 MTN

ES0265936007 ABANCA 19/29 FLR

DE0001041739 BAD.-WUERTT. LO 93/24R29

XS1292988984 ENI S.P.A. 15/24 MTN

