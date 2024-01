Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Kursen und Indexständen der hier betrachteten Assets hat sich in der abgelaufenen Woche summa summarum wenig verändert, so die Analysten der Helaba.Hervorzuheben sei, dass jüngst die geopolitischen Risiken wieder zugenommen hätten, nachdem die US-geführte Allianz Stellungen der Huthi im Jemen beschossen habe. Noch aber sei der Einfluss dessen auf die Ölnotierungen als begrenzt zu bezeichnen. Auch hier habe sich per saldo im Wochenverlauf nicht viel getan. Des Weiteren müsse klar konstatiert werden, dass die Zinssenkungserwartungen auf beiden Seiten des Atlantiks noch immer sehr ausgeprägt seien. ...

