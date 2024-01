Brilliance könnte sich vollständig aus dem Auto-Joint-Venture mit BMW in China zurückziehen. Laut einem Agenturbericht erwägt die Muttergesellschaft von Brilliance zur eigenen Kapitalbeschaffung den Verkauf des 25-prozentigen Anteils am Joint Venture mit BMW. Das Gemeinschaftsunternehmen zwischen BMW und Brilliance China Automotive Holdings besteht seit 2003 und hat seinen Sitz ist in Shenyang. Viele Jahre handelte es sich um ein 50:50-Join-Venture, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...