News von Trading-Treff.de Am Freitag haben mit Bank of America, Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo die Berichtssaison für die Banken eröffnet. Die gelieferten Gewinn- und Umsatzzahlen wurden durch Sondereffekte stark belastet. Unter dem Strich lagen die Gewinne trotzdem über den Erwartungen. Die einzelnen Reaktionen der Aktien sowie die möglichen Szenarien für die nahe Zukunft bespreche ich in der heutigen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen". ...

