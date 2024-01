Die Märkte treiben die Notenbanken Fed und EZB vor sich her: sie erwarten sieben Senkungen der Zinsen durch die Fed, und mindestens vier Zinssenkungen durch die EZB. Die Notenbanken selbst geben ganz andere Signale, und so wird die entscheidende Frage sein: werden Fed und EZB nachgeben und das tun, was die Märkte bereits einpreisen? Oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...