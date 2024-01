Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom 9. Januar 2024 hat die Regierung zwei Wiederbestellungen und eine Neubestellung in den Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums beschlossen.Vizepräsident Stefan Batliner und Mitglied Roman Jenal werden dem Gremium demnach für eine weitere Mandatsperiode von 2024 bis 2028 angehören. Neu in den Stiftungsrat bestellt hat die Regierung Markus Burgmeier, der das ausgeschiedene Mitglied Christof Kübler ersetzt. Komplettiert wird der Rat von den drei bestehenden Mitgliedern Jasmin Collini als Präsidentin, Elisabeth Kranz und Stephan Scheuzger.Die Regierung dankt den wiederbestellten Mitgliedern sowie dem neu bestellten Mitglied für ihre Bereitschaft, im Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ehemaligen Mitglied Christof Kübler dankt sie für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100915102