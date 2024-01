© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Die Baidu-Aktie ist am Montag in Hongkong um bis zu zwölf Prozent gefallen. Zuvor hatte ein Artikel in der South China Morning Post Baidus KI-Plattform Ernie mit wichtiger militärischer Forschung in Verbindung gebracht.Der Artikel der South China Morning Post (SCMP) hatte über einen Test des KI-Systems Ernie an einer Universität berichtete, die im Verdacht steht, mit dem chinesischen Militär zusammenzuarbeiten. Insbesondere geht es um die Zusammenarbeit mit der Strategischen Unterstützungstruppe der Volksbefreiungsarmee (PLA), die für die Cybersicherheit in China verantwortlich ist. Die Baidu-Aktie verliert daraufhin in Hongkong um bis zu zwölf Prozent - der stärkste Rückgang seit über …