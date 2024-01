Am Mittwoch präsentiert Samsung im Rahmen eines Unpacked-Events seine neuen Top-Smartphones. Nach diversen Leaks ist schon vieles über Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra bekannt. In letzter Minute gibt es aber noch frische Infos. Mit seinen neuen Galaxy-Smartphones will Samsung Apples iPhone 15 und Googles Pixel 8 Paroli bieten. Am Mittwoch, 17. Januar 2024, ist es so weit. Im Anschluss an die CES 2024 soll auf einem Unpacked-Event die neue Galaxy-S24-Serie ...

