LG Electronics hat seine erste Produktionsstätte für Ladeinfrastruktur in den USA eröffnet. Das Werk in Fort Worth im Bundesstaat Texas produziert ab sofort Ladelösungen für den nordamerikanischen Markt und soll künftig über eine Jahreskapazität von mehr als 10.000 Einheiten verfügen. LG hat nach eigenen Angaben in dem neuen Werk bereits mit der Montage von 11-kW-Ladern begonnen und will noch in der ersten Jahreshälfte 2024 auch 175-kW-Schnelllader ...

