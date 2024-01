Lucid Motors hat im vergangenen Jahr 8.428 Elektroautos produziert und 6.001 Einheiten ausgeliefert. Damit landet der US-Elektroautohersteller in jenem Volumenbereich, den er nach mehrfacher Korrektur der Zielzahlen im November angegeben hatte. In einer knappen Mitteilung gibt Lucid an, im vierten Quartal 2023 insgesamt 2.391 E-Autos produziert und 1.734 Exemplare ausgeliefert zu haben. Es handelt sich dabei ausschließlich um Lucids Debütmodell, ...

