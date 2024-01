Anfang Februar soll Apples Mixed-Reality-Headset Vision Pro in die Stores kommen. Nun wurde bekannt, wie aufwendig das Verkaufsgespräch werden dürfte - und was Apple tut, damit das gut wird. Die Markteinführung der Vision Pro rückt immer näher, am 2. Februar will Apple sein Mixed-Reality-Headset in die US-Läden bringen. Die Vorbestellungen laufen bereits Ende dieser Woche an.AnzeigeAnzeige Aufwendiges Verkaufsgespräch inklusive einer 25-minütigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...