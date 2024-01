SUI oder BTCMTX - Welcher Coin wird 2024 durchstarten?

Im Rennen um die Kryptowährung mit der besten Performance für das Jahr 2024 stehen zwei aufstrebende Kandidaten im Rampenlicht: SUI (SUI) und Bitcoin Minetrix (BTCMTX). SUI konnte in den letzten 24 Stunden um 7,2% zulegen und verzeichnete im vergangenen Monat einen Anstieg von 120%. Diese beeindruckende Rally bringt den jungen Coin zu Beginn des Jahres 2024 in Richtung seines All Time High von 1,72 US-Dollar, wodurch er das Momentum des momentan schwächelnden Bitcoins für sich nutzen konnte.

7 Tage Chart von SUI, Quelle: www.coinmarketcap.com

Währenddessen steuert Bitcoin Minetrix (BTCMTX) mit seinem innovativen Ansatz im Bereich des Kryptomining auf die Presale Marke von 8,5 Millionen Dollar zu.

In einer Zeit, in der Bitcoin nach der Zulassung seines ETF in den USA einen leichten Abschwung erlebt, präsentieren diese jungen Kryptowährungen beachtliche Leistungen und nähren die Hoffnung auf weiteres Wachstum.

Die Frage, die sich nun viele Investoren und Marktbeobachter stellen: Welcher Coin wird 2024 das Rennen machen? Wird SUI mit seiner beeindruckenden Kursentwicklung die Oberhand behalten, oder wird BTCMTX mit seinem disruptiven Mining-Konzept die Kurssteigerung übertreffen?

Was macht SUI ($SUI) besonders?

SUI ist eine Kryptowährung, die sich durch ihre einzigartige Blockchain-Architektur und die Verwendung der Move-Programmiersprache auszeichnet. Die SUI-Blockchain zielt darauf ab, das Eigentum an digitalen Vermögenswerten schnell, privat, sicher und zugänglich zu machen. Dabei werden "Objekte" geschaffen, die durch Smart Contracts programmierbare Entitäten sind. Diese Objekte speichern Daten und können parallel ausgeführt werden, was die Effizienz und Skalierbarkeit des Netzwerks verbessert.

SUI-Gas-Gebühren im Verhältnis zur Anzahl an Transaktionen - Günstiger und konstanter im Vergleich zu anderen, Quelle: www.sui.io

Die technischen Merkmale von SUI umfassen eine skalierbare Verarbeitungs- und Speicherlösung, die in der Lage ist, große Datenmengen kostengünstig zu handhaben. Dies ist besonders vorteilhaft für Entwickler, die darauf abzielen, benutzerfreundliche Programme zu schaffen und eine Vielzahl von Anwendungen auf der SUI-Plattform zu entwickeln.

Ein weiteres herausragendes Merkmal von SUI ist lt. Angaben des Unternehmen seine Transaktionsverarbeitungsgeschwindigkeit, die mit über 297.000 Transaktionen pro Sekunde schneller ist als die von Solana, Avalanche und Ethereum. Im Vergleich: Der Kreditkartenanbieter Visa soll derzeit 24.000 Transaktionen pro Sekunde durchführen können. Mit einer Finalitätszeit von nur 400 Millisekunden verspricht SUI den Nutzern eine reibungslose Abarbeitung ohne die Verzögerungen, die bei anderen Blockchains auftreten können.

SUI Vergleich mit Solana, Avalanch und Ethereum, Quelle: www.sui.com

Zusätzlich nutzt SUI zwei Konsensalgorithmen - Narwhal und Bullshark (oder Tusk) -, die eine innovative Herangehensweise an die Datenverfügbarkeit und -ordnung bieten. Dies basiert auf einem DAG-Mempool, einem neuartigen Ansatz zur Organisation von Transaktionen, der eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit ermöglicht.

Mit diesen fortschrittlichen technischen Eigenschaften positioniert sich SUI als potenzieller Game-Changer in der Krypto-Welt, indem es die Kluft zwischen der Komplexität von Web 3.0 und der benutzerfreundlichen Vertrautheit von Web 2.0 überbrückt. Es vereinfacht den Prozess der Erstellung und des Starts von dezentralen Anwendungen (dApps) und könnte für Entwickler und Benutzer gleichermaßen attraktiv sein.

All diese Faktoren tragen dazu bei, dass SUI nicht nur eine Kryptowährung ist, sondern auch ein Werkzeug mit dem Potenzial, Industriestandards zu verändern und breitere Anwendungsfälle zu ermöglichen.

Bitcoin Minetrix ($BTXMTX) - Disruption beim Bitcoin Mining

Bitcoin Minetrix hebt sich in der Welt der Kryptowährungen durch seinen innovativen Ansatz des "Stake to Mine"-Konzepts ab, das darauf abzielt, das traditionelle Mining durch eine dezentralisierte, blockchain-basierte Lösung zu ersetzen. Anstatt als Einzelinvestor auf energieintensive Mining-Rigs zu setzen, ermöglicht es Bitcoin Minetrix den Nutzern, ihre Token zu "staken" und dadurch Mining-Credits zu erwerben. Diese Credits sind proportional zu der Menge der gestakten Tokens und können dann in einem Mining Dashboard gegen Hash-Leistung eingetauscht werden.

Das Besondere an Bitcoin Minetrix ist die Möglichkeit für die Benutzer, aktiv am Mining-Prozess teilzunehmen, ohne sich mit der technischen Komplexität und den physischen Anforderungen des traditionellen Minings auseinandersetzen zu müssen. Dies senkt die Einstiegsbarrieren erheblich und macht Bitcoin-Mining für eine breitere Zielgruppe zugänglich. Dabei nutzt die Plattform Smart Contracts, um den Prozess zu automatisieren und Transparenz sowie Sicherheit zu gewährleisten.

Bitcoin Minetrix Dashboard, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Bitcoin Minetrix ist dabei, das Gesicht des Krypto-Minings zu revolutionieren, indem es eine kostengünstige und benutzerfreundliche Alternative zum traditionellen Weg bietet. Die üblichen Investitionen in teure Mining-Rigs und die Gründung eines eigenen Mining-Unternehmens, die oft mit erheblichen Kosten und komplexen technischen Herausforderungen verbunden sind, werden durch das Cloud-Mining-Modell von Bitcoin Minetrix obsolet. Diese Plattform, die auf der Ethereum-Blockchain läuft, ermöglicht es Investoren, ohne tiefgreifendes technisches Verständnis des Bitcoin-Protokolls am Mining-Prozess teilzunehmen.

Durch das Staking der BTCMTX-Token erhält der Investor eine mehrfache Rendite. Einerseits profitiert er, wie bereits erwähnt, davon, dass die Token sogenannte Mining-Credits "erzeugen". Andererseits werden dem Tokeninhaber auch Staking-Prämien zugesprochen. Aktuell erhält man 77% APY für die gestakten Token, was eine deutliche Aufwertung für langfristige Investitionen darstellt. Der dritte, nicht zu vernachlässigende Punkt ist die potenzielle Wertsteigerung der BTCMTX-Token selbst. Wie auch am Beispiel des SUI-Tokens ersichtlich, kann hier von Wertsteigerungen von über 100% ausgegangen werden.

Coinsult Audit bei Bitcoin Minetrix, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Cloud-Mining hat in der Vergangenheit aufgrund mehrerer Betrugsfälle einen schlechten Ruf erlangt. Es gibt zahlreiche Berichte von Investoren, die für Cloud-Mining-Verträge zahlten, aber letztlich keine Gegenleistung erhielten. Mit Bitcoin Minetrix scheint hier Sicherheit in Sicht.

Das Unternehmen setzt auf Transparenz und Sicherheit durch die Nutzung von On-Chain-Transaktionen und spricht damit direkt die bestehenden Bedenken an. Ein Auditbericht von Coinsult über Bitcoin Minetrix wirft Licht auf die Sicherheitsaspekte und die Integrität des Smart Contracts des Projekts.

Zum Auditbericht von Bitcoin Minetrix

Der Bericht ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil er keine hochriskanten Probleme identifiziert und die geringe Zentralisierung des Systems hervorhebt. Besonders wichtig sind die Feststellungen, dass es dem Eigentümer nicht möglich ist, neue Tokens zu generieren (minten), Adressen auf eine Blacklist zu setzen oder den Handel in irgendeiner Form zu kontrollieren. Diese Merkmale deuten auf eine starke Dezentralisierung und Fairness des Systems hin, was das Vertrauen von Nutzern und Investoren in die Sicherheit und Stabilität von Bitcoin Minetrix stärken dürfte.

Diese Art der Dezentralisierung und Nutzerkontrolle ist revolutionär, da sie Betrugsrisiken eliminiert und Nutzern volle Transparenz und Kontrolle über ihre Investments bietet. Somit stellt Bitcoin Minetrix eine zukunftsträchtige Lösung im Bereich des Krypto-Minings dar, die darauf abzielt, den Markt durch erhöhte Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Kostenersparnisse zu demokratisieren.

Ähnlichkeiten im ICO

Der Vergleich der Initial Coin Offerings (ICOs) dieser beiden Kryptowährungen bietet interessante Einblicke. SUI, das im Mai 2023 auf den Markt kam, hatte das ambitionierte Ziel, 22,5 Millionen US-Dollar zu sammeln.

Nach dem Launch des Token fiel der Preis erstmal ab, bis er dann mit Herbst 2023 wieder an Fahrt aufnahm. Die Marktkapitalisierung von SUI ist dabei mittlerweile auf stolze 1,5 Milliarden US-Dollar angestiegen.

Presale von Bitcoin Minetrix, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Bitcoin Minetrix, das mit seinem Presale eine Soft Cap von 15 Millionen US-Dollar anstrebt und bereits 8,5 Millionen US-Dollar davon gesichert hat, steht möglicherweise vor einem ähnlichen Wachstum. Derzeit liegt der Preis bei 0,0128 US-Dollar pro Token. Sollte Bitcoin Minetrix weiterhin Investoren anziehen und sein Konzept erfolgreich umsetzen, könnte es durchaus eine ähnlich beeindruckende Entwicklung wie SUI nehmen.

Die Tokenomics von Bitcoin Minetrix sind darauf ausgerichtet, durch einen fairen Presale bis zu 77,5% des gesamten Token-Angebots zu platzieren, wobei 22,5% für Community-Initiativen und Staking-Belohnungen reserviert sind. Dies soll die Community ermutigen, so früh wie möglich mit dem Staking von BTCMTX-Tokens zu beginnen, was zur Stabilität des Tokens beitragen würde. Die eingesammelten Mittel sollen für den Start der Bitcoin Minetrix-Plattform und für Marketingmaßnahmen verwendet werden, mit dem Ziel, eine Cloud-Mining-Anlage zu erwerben oder langfristig zu mieten.

Aussichten für 2024

Die aktuellen Aussichten der Coins sind von mehreren Faktoren geprägt, die sowohl Chancen als auch Risiken für Anleger darstellen:

Marktkapitalisierung und Umlaufmenge: Mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden USD und einem Ranking unter den Top 50 Kryptowährungen zeigt SUI eine signifikante Präsenz im Kryptomarkt. Allerdings sind bisher nur 11,01 % der insgesamt 10 Milliarden SUI-Token im Umlauf. Dies impliziert das Risiko einer hohen Inflation, wenn weitere Token freigegeben werden.

Vergleich mit etablierten Kryptowährungen: Im Vergleich zu Größen wie Bitcoin und Ethereum hat SUI eine relativ hohe Token-Anzahl, was tendenziell zu niedrigeren Einzelkursen führt.

Kursentwicklung seit Listing: Seit dem ersten Listing am 3. Mai 2023 hat SUI an Wert verloren, was im Gegensatz zum allgemeinen Aufwärtstrend vieler anderer Kryptowährungen steht. Trotz eines kürzlichen Anstiegs um über 292 % liegt SUI noch immer mehr als 16,2 % unter seinem Allzeithoch von 1,72 USD.

Technische Analyse: Laut dem Relative Strength Index (RSI) ist SUI derzeit überkauft, was auf eine mögliche Korrektur hinweist. Die Feststellung einer bärischen Divergenz erhöht zusätzlich das Risiko einer Korrektur.

Vergleich mit Bitcoin Minetrix: Angesichts der aktuellen Überhitzung von SUI könnte ein Presale, wie der von Bitcoin Minetrix, für Anleger attraktiver sein. Bitcoin Minetrix strebt an, das dezentrale Krypto-Mining zu revolutionieren, was Bitcoin dezentraler und sicherer machen könnte. Der Vorverkauf bietet Anlegern potenzielle Buchgewinne und hohe Staking-Renditen.

Unter berücksichtigung des bevorstehenden Bitcoin-Halvings sind die Preiserwartungen im Kryptomarkt deutlich gestiegen. Dieses Ereignis, das typischerweise alle vier Jahre stattfindet, halbiert die Belohnung für das Mining von Bitcoin und hat historisch gesehen oft zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises geführt. In Erwartung dieser Entwicklung investieren zahlreiche Unternehmen hunderte Millionen Dollar in Mining-Infrastrukturen, um sich eine starke Position in diesem wachsenden Markt zu sichern. Vor diesem Hintergrund könnte ein Einstieg in Bitcoin-bezogene Investments, wie das Mining oder verwandte Kryptowährungen, durchaus rentabel sein.

Insgesamt deuten diese Punkte darauf hin, dass SUI zwar ein interessantes Investment sein kann, aber auch mit signifikanten Risiken verbunden ist. Anleger sollten die Entwicklungen genau verfolgen und eine ausgewogene Anlagestrategie verfolgen, insbesondere im Licht der attraktiven Alternativen wie Bitcoin Minetrix.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.